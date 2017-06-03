Ростех просит монополии по продаже ВИЧ-препаратов для "дочки" без производственных мощностей

Госкорпорация "Ростех" попросит сделать свою "дочку" - фармацевтическую компанию "Нацимбио" - единственным поставщиком ВИЧ-препаратов, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава ГК Сергей Чемезов. По данным "Ведомостей", своего производства в этой сфере у "Нацимбио" сейчас нет. В Федеральном научно-методическом центре по профилактике и борьбе со СПИДом заявили, что по итогам 2016 года в России появилось более 100 тысяч заболевших, и ситуация продолжает ухудшаться. Зарубежная пресса называла Россию "цитаделью" заболевания. В начале года Минфин не разрешил выделение 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ. Особенность ВИЧ в том, что вылечить вирус невозможно, но больные могут вести полноценную жизнь, на протяжении многих лет принимая современные препараты.

О перспективах "Нацимбио" в новой сфере Чемезов рассказал на полях ПМЭФ: "У нас сегодня новые вакцины (для лечения ВИЧ) практически не производятся. Мы сейчас ведем переговоры с иностранными и российскими производителями о локализации производства, причем о полной локализации. Договорились с "Р-Фарм" о совместном выпуске препаратов для лечения ВИЧ, которые уже присутствуют на рынке. Уже создали компанию для производства абсолютно новых инновационных препаратов, в которую вошёл иностранный инвестор - компания Ishvan". (Цитата по РИА "Новости".)

При этом Чемезов уверен, что если "Нацимбио" не сделать единственным поставщиком, производства наладить не удастся - "ни одна компания не согласится идти с нами дальше и потом начать передавать свои технологии и начать производить". По его словам, договоренность с Минздравом уже есть, но "нужно подписать четкий контракт".

Какие именно препараты будет производить "Нацимбио", пока неясно: по словам Чемезова, Ростех ведет переговоры с тремя производителями - какая из компаний сделает лучшее предложение, с той и будет подписано соглашение. В сообщении РИА ни один из производителей не назван.

"Нацимбио" на своем сайте указывает, что является единственным поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов для национального календаря прививок. Также компания - единственный поставщик лекарственных препаратов из плазмы крови, которые закупает целый ряд госпредприятий и ведомств - от Минобороны до Управделами президента.

Медицинский журнал Vademecum сообщал, что в 2016 году "Нацимбио" получила чистый убыток в 1 млрд рублей против прибыли в 650 млн рублей годом ранее.

В мае "Ведомости" писали о совместном предприятии "Нацимбио" и "Р-фарм" по производству препаратов от ВИЧ, которое должно заработать до конца года. Тогда не был назван объем инвестиций, площадка и сами препараты.

Тогда "Ведомости" со ссылкой на представителя компании писали, что у "Нацимбио" нет производства ни собственных препаратов против ВИЧ, ни партнерских соглашений.

В мае "Р-фарм" получил крупнейший госконтракт на препараты против ВИЧ - на 9,9 млрд рублей.

По данным ВОЗ, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) неизлечим, но терапия из современных антиретровирусных препаратов, контролирующих репликацию вируса, позволяет больным вести полноценную жизнь на протяжении многих лет, а также значительно снизить риск передачи. По оценке ВОЗ, во всем мире антиретровирусную терапию, по данным на середину 2016 года, получают менее половины больных ВИЧ.

ВИЧ в России

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский в середине мая огласил данные о росте числа заболевших в России. По его словам, всего с начала наблюдения было зарегистрировано 1 млн 114 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан РФ, из которых 243 тысячи человек умерли. В 2016 году заболели 103,5 тысячи человек.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на стартовавшем в Москве студенческом форуме "Остановим СПИД вместе" 15 мая, объявила о резком сокращении числа новых случаев заражения граждан ВИЧ-инфекцией. В Минздраве насчитали 86,8 тысячи новых заболевших. Огромную разницу в статданных в Минздраве объяснили недостатками лабораторного мониторинга.

В Новосибирске в это время у поликлиники Центра по профилактике и борьбе со СПИДом проходил флешмоб людей с ВИЧ-инфекцией, которые были вынуждены выйти на акцию протеста из-за больших очередей в медучреждениях и перебоев в поставках лекарств.

Немецкая газета Die Welt в декабре 2016 называла Россию "цитаделью инфекции" в Европе. По мнению издания, к этому привели годы игнорирования проблемы ВИЧ/СПИД и отсутствие господдержки раздачи чистых игл и презервативов среди наркозависимых.