Россияне вернулись к опыту выживания 1990-х годов

Каждый третий россиянин для улучшения своего материального положения "активным инновационным практикам" предпочитает "архаичные формы", популярные в 90-е годы.

Об этом говорится в аналитическом обзоре "Мониторинг экономической ситуации в России", который опубликован на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

"Наиболее распространенной стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве: весной 2017 года этим занималась почти треть респондентов (32%) (весной 2014 года лишь 20%)", - говорится в исследовании, в котором отслеживаются текущие тенденции и изменения в экономике России.

Авторы исследования делают вывод, что "в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики".

28% респондентов опроса, проведенного среди представителей среднего класса, заявили, что их материальное положение во втором квартале 2017 года ухудшилось. 69% опрошенных заявили, что экономят на еде, 63% - на отпуске.

"Привыкание населения к вялотекущему кризису, в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов, привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения", - говорится в обзоре.

Прогноз роста российского ВВП в ближайшие три года специалисты ограничили 1,4%

Специалисты предупредили о необходимости экономических реформ для преодоления низких темпов роста ВВП России в 2017-2019 годах, не превышающих 1-1,5%. На это обратило внимание агентство Rambler News Service.

Согласно прогнозу экономистов, низкие темпы роста экономики создают высокий риск недобора доходов федерального бюджета. Если Банку России удастся удержать инфляцию в пределах 4%, среднегодовой обменный курс доллара составит 58,4 рубля в 2017 году, 59,4 рубля - в 2018 году и 58,8 рубля - в 2019 году.

Реальный эффективный курс соответственно вырастет на 10,2% в 2017 году и на 0,5% - в 2019 году, а в 2018 году останется неизменным.

При реализации консервативного сценария прогнозируемый номинальный обменный курс составит 59,6 рубля в 2017 году, 66,5 рубля - в 2018 году и 64,8 рубля - в 2019 году. При таком варианте развития событий волатильность реального эффективного обменного курса возрастает: в 2017 году он также укрепится, но на 7,5%, после чего в 2018 году ослабнет на 1,8%, а в 2019 году снова вырастет в пределах 1,2%.

"Даже при реализации консервативного варианта внешних условий и падении цен на нефть ниже 45 долл./барр. мы не считаем вероятным устойчивое снижение курса рубля до уровня в районе 70 руб./долл. Это, в свою очередь, создает риски недобора нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в ближайшую трехлетку", - говорится в исследовании.