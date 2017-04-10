Россияне стали лучше относиться к США, ЕС и Украине

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 10 апреля 2017 г. 11:41
Число россиян, негативно относяшихся к США, Евросоюзу и Украине, стало снижаться. Это следует из результатов опроса «Левада-Центра», передает «Интерфакс».
© AP/Scanpix

Согласно опросу, доля россиян, которые негативно относятся к США, снижается, но остается высокой.

Так, 52% россиян плохо относятся к США, в прошлом году такой точки зрения придерживались 64% респондентов, в 2015 году — 73%. Положительно относятся к этой стране 37% опрошенных — против 25% в прошлом году и 19% в 2015 году.

Отношение россиян к Евросоюзу также улучшилось. Хорошо относятся к ЕС 36% респондентов — в 2015 году так считали только 25%, плохо — 53% респондентов, что на 11% меньше, чем два года назад.

Кроме того, 34% россиян положительно отзываются об Украине, в прошлом году позитивная оценка была только у четверти опрашиваемых. Негативно об Украине говорят 56% участников опроса против 59% год назад.

Положительный имидж у россиян также сохранили Беларусь, Китай и Турция.

33% россиян считают, что за границей «русских стали больше бояться», 12% респондентов сказали, что иностранцы «стали больше ненавидеть русских». Каждый пятый опрошенный заявил, что Россию, наоборот, стали больше уважать, а каждый десятый считает, что — стали больше понимать. 19% придерживаются точки зрения, что за последний год в отношении иностранцев к России ничего не изменилось.

Телеканал "Дождь"
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