Россияне стали еще беднее: реальные располагаемые доходы снизились

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе - июле снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

При этом в июле реальные доходы возобновили снижение на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,1% по сравнению с июнем 2017 года, когда была зафиксирована стабилизация.

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения - это доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на уровень инфляции, пишет newsru.com

Реальные доходы граждан страны сокращаются уже четвертый год подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году - 3,2%, в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении.

В номинальном выражении доходы населения, которое, отметим, уже привыкло к кризису и перестало экономить, в июле 2017 года составили 31 634 рубля (454 евро), рост составил 2,9% к июлю 2016 года.

Среднемесячная заработная плата в июле составила 39 355 рублей (565 евро). Таким образом, за год она выросла на 8,6%, в январе - июле - на 7,5%.

Эксперты объясняют продолжение рецессии высокими налогами, ростом цен, низкими пенсиями и низким уровнем цен на нефть.

Так, номинальный рост зарплат с начала года составил 7,5%, реальный - 3%, по-прежнему отставая от инфляции. Пенсии в реальном выражении снижаются после единовременной выплаты в январе, что также вносит свой вклад в снижение общего показателя.

Если осенью доллар начнет дорожать из-за поведения крупных корпораций на валютном рынке, то цены на импортные товары вырастут дополнительно, и это снова приведет к снижению реальных располагаемых доходов россиян.