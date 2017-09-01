Россияне смогут получить американскую визу пока только в Москве

Выдача американских виз в генконсульствах на территории России зависит от решения ряда технических вопросов, сообщил в четверг, 31 августа, журналистам генконсул США в РФ Лоренс Тоби.
"Уменьшение численности дипсостава нанесло серьезный удар по нашим возможностям. Нам приходится переорганизовывать работу. Нашим сотрудникам приходится проходить подготовку для того, чтобы брать на себя новые функции", - сказал Тоби.
США не будут затягивать процесс выдачи виз
Он также заверил, что США не будут намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам, но о возможных сроках ожидания пока говорить рано. "Мы стараемся свести к минимуму время на оформление той или иной визы", - сказал генконсул США. При этом Тоби не смог ответить на вопрос, каковы будут сроки ожидания визы.
Американский дипломат также отметил, что "правительство США не принимало никакого политического решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан".
В конце июля МИД России потребовал от США сократить количество дипломатических и технических сотрудников в посольстве в Москве и консульствах на территории России. Как пояснил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1", вышедшему 30 июля, 755 сотрудников американской дипмиссии "должны будут прекратить свою деятельность" в РФ.
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