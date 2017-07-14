Россияне отстаивают право безнаказанно материться дома

Большинство россиян выступает против штрафов и арестов за ругань матом дома, следует из итогов опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Поддержали законопроект менее трети россиян (28%), против такой нормы выступили 64% россиян, еще 8% затруднились с ответом.

Идею депутатов Госдумы приравнять нецензурную брань в семье к мелкому хулиганству чаще других не одобряют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Социологи ФОМ попросили респондентов объяснить, почему они одобряют инициативу депутатов или не поддерживают ее. Сторонники наказания за мат в семье переживают, что нецензурные выражения будут повторять дети (они "быстро плохие слова улавливают"), и считают, что "материться - это плохо".

Противники ответственности за нецензурную брань в жилых помещениях отмечают, что, во-первых, дом - личное пространство и вмешательство в него недопустимо, во-вторых, законопроект - "абсурд и полный бред", и, в-третьих, исполнение этой нормы "невозможно проконтролировать".

В целом 73% респондентов признаются, что так или иначе употребляют нецензурные выражения - из них 57% редко, 16% часто. Лишь 26% опрошенных заявили, что никогда не матерятся. При этом 62% считают мат в речи "недопустимым ни при каких обстоятельствах", а 36% полагают, что иногда нецензурно выругаться можно.

Использует нецензурную брань и президент Владимир Путин - он признался в этом во время "Прямой линии" в 2016 году. "Да, я ругаюсь. Только на себя. Зря, я конечно, это сказал. Но в России есть такой грех. Отмолим", - сказал глава государства.

Под законопроектом, который ужесточает наказание за мелкое хулиганство, включая нецензурную брань в жилых помещениях, подписались депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Валентина Терешкова, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Они предлагают переписать статью о мелком хулиганстве в Кодексе об административных правонарушениях, а также увеличить в два раза штрафы по этой статье. За мелкое хулиганство гражданам будет грозить штраф в 1-2 тысячи рублей (сейчас от 500 до 1000 рублей) или арест на срок до 15 суток.

Кроме того, законопроект вводит ответственность за повторное совершение мелкого хулиганства, чего нет в нынешней редакции кодекса. За рецидив гражданам будет грозить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Законопроект парламентарии внесли в Госдуму еще в 2014 году, Москалькова тогда была депутатом от "Справедливой России". При этом рассматривать законодательную инициативу начали только сейчас, в 2017 году. Соавтор проекта Дмитрий Вяткин во время обсуждения документа на заседании думского комитета по законодательству объяснил это просто: "Так получилось".

Комитет в итоге рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Впрочем, позднее глава комитета Павел Крашенинников сказал РБК, что рассмотрение документа отложат из-за серьезного общественного резонанса.

А в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект может ухудшить "моральный климат в семье" и нуждается во всестороннем обсуждении перед рассмотрением Госдумой. Он добавил, что сам "скорее против, чем за" штрафы и аресты за мат дома.

Кроме того, спикер полагает, что правоприменительная практика этого законопроекта может вызвать массу вопросов. Тем не менее дума, по его словам, все равно дойдет до рассмотрения законопроекта, поскольку не делать этого нельзя.