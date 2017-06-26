Россияне назвали самых выдающихся людей: лидируют Сталин, Путин и Пушкин

За Сталина высказались 38% опрошенных, а за Путина и Пушкина — по 34%.

Владимир Ленин оказался на четвертом месте, набрав 32% голосов, а Петр I — на четвертом с 29%.

В первую десятку также вошли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина Вторая и Михаил Лермонтов.

Во второй десятке рейтинга оказались Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев, Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон и Михаил Горбачев.

Респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов составляет больше 100.

По итогам аналогичного опроса в 2012 году Сталин оказался на первом месте с 42% голосов, Ленин и Петр Первый набрали по 37%, Пушкин — 29%, а Путин — 22%.

Опрос проводился в апреле среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 48 российских регионах.