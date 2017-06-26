Россияне назвали самых выдающихся людей: лидируют Сталин, Путин и Пушкин

 (82)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 26 июня 2017 г. 07:48
Россияне сочли Иосифа Сталина самым выдающимся человек времен и народов, следом за ним — Владимир Путин и Александр Пушкин. Об этом свидетельствуют данные нового опроса «Левада-центра», которые приводит «Интерфакс».
© AFP / Scanpix

За Сталина высказались 38% опрошенных, а за Путина и Пушкина — по 34%.

Владимир Ленин оказался на четвертом месте, набрав 32% голосов, а Петр I — на четвертом с 29%.

В первую десятку также вошли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина Вторая и Михаил Лермонтов.

Во второй десятке рейтинга оказались Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев, Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон и Михаил Горбачев.

Респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов составляет больше 100.

По итогам аналогичного опроса в 2012 году Сталин оказался на первом месте с 42% голосов, Ленин и Петр Первый набрали по 37%, Пушкин — 29%, а Путин — 22%.
Опрос проводился в апреле среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 48 российских регионах.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Ведущие "Эха Москвы" заговорят по-украински

Radio set
Ведущие радиостанции "Эхо Москвы" объявили о запуске передачи на украинском языке. По их словам, она будет выходить по средам в 16:35 по московскому времени. Выпуск будет длиться полчаса.

ФСБ: исполнитель теракта в Петербурге пользовался Telegram

ФСБ: исполнитель теракта в Петербурге пользовался Telegram
Исполнитель теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге использовал мессенджер Telegram для связи с "зарубежным куратором", сообщила российская Федеральная служба безопасности со ссылкой на оперативные данные следствия.

Дуров: Роскомнадзор не знает принципов шифрования (3)

Pavelas Durovas
Владелец Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в незнании конституции России и принципов обмена секретной информацией.

Россияне назвали самых выдающихся людей: лидируют Сталин, Путин и Пушкин (82)

Россияне назвали самых выдающихся людей: лидируют Сталин, Путин и Пушкин
Россияне сочли Иосифа Сталина самым выдающимся человек времен и народов, следом за ним — Владимир Путин и Александр Пушкин. Об этом свидетельствуют данные нового опроса «Левада-центра», которые приводит «Интерфакс».

Навальному в спецприемник вызывали скорую помощь (31)

Навальному в спецприемник вызывали скорую помощь
Политику Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, в спецприемник вызывали скорую помощь. Было это накануне вечером, подтвердила его адвокат Ольга Михайлова агентству ТАСС. Ранее о болезни Навального писал оппозиционер Илья Яшин, а о вызове "скорой" - сетевой ресурс "Гражданские силы".
Facebook друзья
Rambler's Top100