Россияне беднеют и не верят в помощь государства

В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ по заказу ВШЭ, большинство участников (42%) сообщили, что у них нет надежд на получение помощи в случае падения собственных доходов, говорится в докладе ВШЭ "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие".

В докладе уточняется, что на помощь государства россияне рассчитывают едва ли не в последнюю очередь. Так, в поддержку властей верят только 4% респондентов, а 1% надеются, что смогут получить помощь от благотворительного фонда или церкви. Чаще всего россияне надеются, что в тяжелой ситуации им помогут родня и друзья (28%).

"На помощь родственников и друзей практически в равной степени надеются представители всех социальных групп. Доля выбравших такую стратегию несколько выше среди граждан, проживающих в крупных домохозяйствах, состоящих из пяти и более человек (35%). По-видимому, в этом случае обращение к окружению, как и особенности проживания (несколько поколений под одной крышей), заданы культурой и ценностью коллективизма, а также относительно низкими душевыми доходами", - сказано в докладе ВШЭ.

26% респондентов верят, что смогут справиться с трудностями за счет собственных сбережений. Особенно высок уровень оптимизма в этом вопросе среди людей, оценивающих свое материальное положение как хорошее или очень хорошее (37%), и тех, кто в недавнем прошлом мог позволить себе покупку недвижимости (свыше 40%).

Чаще других рассчитывают на докризисные сбережения жители Москвы и Санкт-Петербурга (34%) и высококвалифицированные работники (35%).

Кроме того, чаще других на помощь друзей и знакомых рассчитывают люди с высшим образованием (32%).

Отметим, в вышедшем накануне очередном выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России", который составляют эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), отмечено, что россияне вернулись к тактике выживания 1990-х годов, запасая съестные припасы с дачных огородов.

Одновременно в попытке поддержать приемлемый уровень жизни население самых бедных регионов стало брать больше потребительских кредитов. Эксперты также подчеркивают, что население России привыкает к вялотекущему кризису, игнорируя резкое ухудшение своего материального положения.