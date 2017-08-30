Гражданам России, собирающимся поехать в США, посоветовали подавать документы на визу за полгода или год до вылета. Об этом сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».
JAV ambasados pastatas Maskvoje
© AFP/Scanpix

По словам Ломидзе, изменение процедуры выдачи виз не скажется на потоке туристов.

С 23 августа США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. В Москве процедуру возобновят 1 сентября, а в других регионах России она приостановлена на неопределенный срок. Ломидзе также указала на сложности при получении визы для граждан, не проживающих в столице. Выдачу виз приостановили из-за ограничения Россией численности сотрудников дипломатической миссии США. Посольство США посоветовало гражданам, желающим получить визу, обращаться в консульства других стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия не будет мстить гражданам США из-за решения Вашингтона ограничить выдачу виз россиянам. Об отсутствии планов по ужесточению визового режима для граждан США говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В понедельник, 28 августа, The Wall Street Journal сообщила о планах президента США Дональда Трампа ограничить выдачу виз J-1 по программам обмена проектов au pair и летней подработки для студентов.

Президент не может отменить саму визу J-1, однако может прекратить действие некоторых программ, участники которых получают такую визу, уточняла WSJ. Сообщалось, что ограничения не коснутся академических обменов.

Телеканал "Дождь"
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