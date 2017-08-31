"Проблемы роста цен, безработицы и обнищания населения - это те категории, которыми сложнее всего манипулировать с помощью пропагандистских механизмов: каждый ощущает эти проблемы на себе, поэтому именно их во время опросов респонденты упоминают в первую очередь", - приводит агентство РБК слова социолога "Левада-центра" Карины Пипии.

Рост цен, по ее словам, - это то, с чем россияне сталкиваются каждый день безотносительно выпусков теленовостей. Проблема коррупции на протяжении всего 20-летнего периода исследований, как и рост цен, также считается участниками опросов одной из наиболее острых, отметила эксперт.

Лишь 4 процента респондентов ответили, что их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. Исследование было проведено в августе 2017 года среди 1600 человек старше 18 лет в 48 регионах.

“Левада-Центр” был принудительно внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".