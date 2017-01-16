Россия заявила о передаче Польше всех записей самописца самолета Качиньского

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 16 января 2017 г. 17:04
Российская сторона передала все записи речевого самописца разбившего под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского еще во время расследования.
© RIA/Scanpix

Об этом сообщило посольство России в Польше.

В сообщении ведомства говорится, что эти записи неоднократно проверялись в присутствии польской стороны и были переданы ей для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров после дополнительных шумо-очисток.

«Какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолете ТУ- 154М, Российская Сторона не располагает», — отмечают в российском посольстве.

На пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета. В ней говорилось, что человек из сопровождения польского президента потребовал совершить посадку в Смоленске, несмотря на предупреждения пилота о плохих погодных условиях.

В ответ Минобороны Польши обратилось к России с требованием немедленно передать ведомству эту запись. По его словам, российские власти располагали текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был предоставлен Польше.

В апреле 2010 года под Смоленском разбился Самолет Ту-154М. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и другие представители высшего руководства Польши. Всего в результате авиакатастрофы погибли 96 человек.

Телеканал "Дождь"
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