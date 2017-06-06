Россия заблокировала взнос в Совет Европы в размере 11 млн евро

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bbcrussian.com
вторник, 6 июня 2017 г. 10:38
Российские власти заблокировали перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта сумма составляет около 11 млн евро.
© Sputnik

"Заблокировали перечисление. Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется", - пояснил Володин.

По его словам, такое решение поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава МИД России Сергей Лавров.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ввела санкции против российской делегации, лишив ее права голосовать на сессиях и участвовать в работе уставных органов.

В ответ на это Россия заявила об отказе от участия в работе ПАСЕ до тех пор, пока полномочия российской делегации не будет полностью восстановлены.

На прошлой неделе Матвиенко заявила в интервью агентству ТАСС, что Россия теряет интерес к руководящему органу Совета Европы, так как ПАСЕ превращается в "маргинальную организацию" и утрачивает свое влияние.

В конце апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту, запретив ему совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя.

Это произошло вскоре после того, как Аграмунт вместе с группой депутатов Госдумы посетил Сирию, где встретился с президентом Башаром Асадом.

Сам Аграмунт подчеркивал, что визит носил исключительно частный характер, однако в рядах ПАСЕ эта поездка была воспринята как знак поддержки сирийского режима и вызвала резкую критику.

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