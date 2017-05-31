Россия выслала двух эстонских дипломатов

Речь идет о генеральном консуле Эстонии в Санкт-Петербурге Яанусе Кирикмяэ и главе Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик, говорится в заявлении российского ведомства.

Главе эстонского диппредставительства вручена соответствующая нота, добавляют в МИД. Дипломатам предписано покинуть Россию в течение пяти дней.

"С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне", — резюмируют в российском ведомстве.

В прошлую пятницу эстонские власти предписали генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну, не назвав причин своего решения.

Российский МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом" и пообещал ответить на него.

Ранее во вторник МИД объявил о высылке из России пятерых молдавских дипломатов, также в качестве ответной меры. Ранее стольких же российских дипломатов выслала Молдавия.

"Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации", — говорилось в заявлении ведомства.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata. При этом мотивировать свое решение государство не обязано.