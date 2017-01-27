Россия вышла в лидеры по числу репатриантов в Израиль

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Deutsche Welle
пятница, 27 января 2017 г. 16:00
Количество россиян, которые уезжают на ПМЖ в Израиль, выросло. По количеству эмигрантов РФ занимает первое место.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Все больше россиян уезжают на ПМЖ в Израиль. По количеству репатриантов Россия вышла на первое место, сообщает в четверг, 26 января, агентство AFP со ссылкой на данные миграционных властей Израиля. Всего в 2016 году в страну прибыли 27 тысяч репатриантов, что на 4 тысячи меньше, чем годом ранее.

Число репатриантов из РФ в 2016 году составило 7 тысяч человек. На втором месте - украинцы (5,5 тысяч эмигрантов), а на третьем - французы (5 тысяч репатриантов).

Французская еврейская община - самая многочисленная в Европе, она насчитывает около 500 тысяч человек. Однако участившиеся в последние годы нападения и убийства на межнациональной почве заставляют многих уезжать из Франции в Израиль, указывает AFP.

В четверг, 26 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о росте антисемитских настроений на Западе.

Deutsche Welle
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