Россия вышла в лидеры по числу репатриантов в Израиль

Все больше россиян уезжают на ПМЖ в Израиль. По количеству репатриантов Россия вышла на первое место, сообщает в четверг, 26 января, агентство AFP со ссылкой на данные миграционных властей Израиля. Всего в 2016 году в страну прибыли 27 тысяч репатриантов, что на 4 тысячи меньше, чем годом ранее.

Число репатриантов из РФ в 2016 году составило 7 тысяч человек. На втором месте - украинцы (5,5 тысяч эмигрантов), а на третьем - французы (5 тысяч репатриантов).

Французская еврейская община - самая многочисленная в Европе, она насчитывает около 500 тысяч человек. Однако участившиеся в последние годы нападения и убийства на межнациональной почве заставляют многих уезжать из Франции в Израиль, указывает AFP.

В четверг, 26 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о росте антисемитских настроений на Западе.