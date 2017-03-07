Россия ввела электронные визы для свободного порта Владивосток

Телеканал "Дождь"
вторник, 7 марта 2017 г. 18:15
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных виз для иностранных туристов, прибывающих через свободный порт Владивосток.
Vladivostoko uostas
© RIA/Scanpix

Документ опубликован на портале правовой информации.

Виза действует в течение 30 дней с учетом разрешенного срока пребывания в России до восьми суток.

Чтобы оформить визу, туристы должны заполнить анкету на сайте за четыре дня до даты въезда. По визе можно будет попасть в Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Камчатский край и на Чукотку. Консульский сбор при оформлении визы не взимается. По закону иностранные граждане могут передвигаться только в пределах того региона, в который они оформили визу. Выезжать из страны нужно через тот же пропускной пункт, через который осуществлялся въезд.

Закон об упрощенном визовом режиме для свободного порта Госдума приняла в конце февраля. В марте закон одобрил Совет Федерации. Закон принят в предвверие III Восточного экономического форума. По словам главы комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова, новым механизмом могут воспользоваться приезжающие на форум инвесторы.

Телеканал "Дождь"
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