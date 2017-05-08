Россия внесла в ООН резолюцию о зонах деэскалации в Сирии

«Подтверждаем, что проект резолюции внесен», — сказал он. Источник агентства в штаб-квартире ООН сообщил, что «голосование по проекту состоится, возможно, на этой неделе».

Ранее в Астане Россия, Турция и Иран подписали документ о создании зон деэскалации в Сирии. Во время подписания соглашения два представителя вооруженной сирийской оппозиции покинули зал, объяснив это тем, что не принимают участие в мирном процессе Ирана в качестве страны-гаранта выполнения договоренностей.

Меморандум предложила Россия. По данным «Коммерсанта», он предполагает создание в стране четырех зон деэскалации, в которых будет запрещено применение какого-либо оружия и созданы условия для мирной жизни. Эти терроритории могут быть расположены в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской отметил, что самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии — она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. По данным Минобороны, эту территорию контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.

«Интерфакс» отмечает, что действия Воздушно-космических сил России в этих районах Сирии прекращены с 1 мая. Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что идею о зонах безопасности поддержал американский президент Дональд Трамп. Идею также поддержал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.