Россия внесла в ООН резолюцию о зонах деэскалации в Сирии

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 8 мая 2017 г. 17:30
Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.
© AFP/Scanpix

«Подтверждаем, что проект резолюции внесен», — сказал он. Источник агентства в штаб-квартире ООН сообщил, что «голосование по проекту состоится, возможно, на этой неделе».

Ранее в Астане Россия, Турция и Иран подписали документ о создании зон деэскалации в Сирии. Во время подписания соглашения два представителя вооруженной сирийской оппозиции покинули зал, объяснив это тем, что не принимают участие в мирном процессе Ирана в качестве страны-гаранта выполнения договоренностей.

Меморандум предложила Россия. По данным «Коммерсанта», он предполагает создание в стране четырех зон деэскалации, в которых будет запрещено применение какого-либо оружия и созданы условия для мирной жизни. Эти терроритории могут быть расположены в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской отметил, что самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии — она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. По данным Минобороны, эту территорию контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.

«Интерфакс» отмечает, что действия Воздушно-космических сил России в этих районах Сирии прекращены с 1 мая. Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что идею о зонах безопасности поддержал американский президент Дональд Трамп. Идею также поддержал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Телеканал "Дождь"
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