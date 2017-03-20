Россия уступила по качеству жизни Украине и Беларуси

Факторами, определяющими качество жизни в России, являются, среди прочего, экологическая обстановка, цены на недвижимость и ситуация на дорогах.

По качеству жизни Россия уступает Беларуси, Украине, Индии и Египту. Об этом свидетельствует рейтинг базы данных Numbeо. Россия набрала 85,93 балла из 200, расположившись на 61 месте. Беларусь находится на 46 месте с 119,23 балла, Украина - на 59 месте (87,49) балла.

Согласно данным рейтинга Numbeо, Россию опережают также большинство развивающихся экономик мира, среди которых Индия (51 место), Бразилия (53 место) и Китай (57 место).

Погода, экология и пробки на дорогах

Анализируя место России в списке Numbeо, журнал Forbes отмечает, что среди факторов, сыгравших роль при определении места РФ в рейтинге, стали погода, пробки на столичных дорогах, высокие цены на жилье в крупных городах и экологическая обстановка.

Издание Forbes сравнивает по отдельным критериям также качество жизни в России и Соединенных Штатах Америки, которые в рейтинге Numbeo занимают 7 место. Так, уровень загрязнения воздуха в России выше почти в два раза, а климатические условия хуже в пять раз, покупательская способность американцев превосходит российскую более чем в два раза, а система здравоохранения в США на 12 пунктов опережает российскую.

При этом уровень безопасности в РФ несколько выше, чем в Соединенных Штатах (53,81 балла против 51,69), а стоимость жизни в России существенно ниже, чем в США (42,01 балла против 75,42).

Numbeo - крупнейшая и постоянно обновляемая онлайн-база данных об условиях и уровне жизни в мире, составляемая с помощью ее пользователей. На странице Numbeo также можно сравнить цены на недвижимость, уровень преступности, состояние здравоохранения, экологическую обстановку и ситуацию на дорогах в различных странах и городах.