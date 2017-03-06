Россия: суд освободил осужденную за репост воспитательницу

bbcrussian.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 11:25
Президиум Курганского областного суда в России отменил приговор екатеринбургской воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсетях видеоролика, в котором были показаны издевательства над голым ребенком.
Klaviatūra
© I. Labutytės nuotr.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката Чудновец, уголовное дело закрыто в отношении ее подзащитной закрыто за отсутствием состава преступления. Воспитательница выйдет на свободу после того, как в колонии получат оригинал решения.

Ранее заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор Чудновец, в котором просил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. После этого Верховный суд отправил дело на пересмотр.

Чудновец была осуждена по уголовному делу о распространении детской порнографии. Летом 2015 года она сделала репост видеоролика с издевательствами над обнаженным ребенком в детском лагере.

Она утверждала, что хотела лишь привлечь внимание к произошедшему. Женщина не снимала ролик и не загружала его в интернет.

Катайский районный суд в ноябре прошлого года приговорил Чудновец к шести месяцам лишения свободы. После этого прокуратура попросила суд заменить наказание на другое, не связанное с лишением свободы, но областной суд только сократил ей срок на месяц.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. За Чудновец заступились депутаты Госдумы и известные журналисты, про нее вышло несколько передач на Первом канале. Вопрос о судьбе женщины задавался на ежегодной пресс-конференции президенту России Владимиру Путину.

Сама Чудновец, по словам гражданского мужа, жаловалась на притеснения в СИЗО и в колонии. При этом, как сообщил адвокат, она отказалась просить о помиловании, так как не считает себя виновной.

На этом фоне Генеральная прокуратура России подала жалобу на приговор Чудновец в Верховный суд страны. Надзорное ведомство потребовало отметить решение по делу за отсутствием состава преступления.

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