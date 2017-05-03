Россия списала долг Киргизии в 240 миллионов долларов

Списание долга Киргизии перед Россией было согласовано с МИД, Минэкономразвития и «Внешэкономбанком». Подготовил проект документа Минфин. Его также согласовали с киргизской стороной.

Решение о списании долга, отмечает РИА Новости, было принято в рамках программы по оказанию Россией официальной помощи развитию Киргизии. Вся сумма в 240 миллионов долларов была списана разом.

В 2012 году Россия и Киргизия подписали соглашение о списании задолженности в размере 500 миллионов долларов. В документе указывалось, что погашение долга будет происходить поэтапно. Сначала будет списано 188,9 миллионов долларов в день вступления соглашения в силу, а после этого, в течение 10 следующих лет, будет списываться вторая часть долга — 300 миллионов долларов.

В апреле начальник управления государственного долга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков сообщил, что из 300 миллионов долларов долга было списано 60 миллионов. Он отметил, что Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшегося долга в 240 миллионов рублей.