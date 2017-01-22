Россия сократит добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки

В январе Россия сократит добычу нефти вдвое положенного по соглашению с ОПЕК — на 100 тысяч баррелей в сутки.

Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

По его словам, первоначальный в рамках соглашения с ОПЕК подразумевала сокращение добычи на 50 тысяч баррелей в сутки. Новак выразил уверенность, что по итогам января Россия добудет на 100 тысяч баррелей меньше, чем ранее.

При этом Новак добавил, что говорить о продлении соглашения о сокращении добычи нефти больше, чем на полгода, пока рано. По его словам, «пока нужно как минимум несколько месяцев, чтобы посмотреть, как будет выполняться соглашение», а после этого сроки действия соглашения будут обсуждаться снова.

Министр подчеркнул, что большинство стран, подписавших соглашение, его выполняют. Ранее сегодня о сокращении объемов добычи нефти сообщила Венесуэла.

Договоренность между странами-участницами ОПЕК было достигнуто в конце ноября прошлого года. В начале декабря к решению присоединились 11 стран, не вхоядщих в организацию. К мере сокращения объемов добычи нефти на 558 тысяч баррелей в сутки было решено прибегнуть ради стабилизации рынка.