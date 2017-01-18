Россия согласилась на вооружение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Россия также согласна на круглосуточное присутствие мониторинга на линии соприкосновения и на складах.

«Я думаю, что это будет полезно и будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов в нарушение обязательств по минским договоренностям. Такими нарушениями грешат, прежде всего, вооруженные силы Украины», — сказал Лавров.

Он отметил, что говорит именно о вооруженной миссии ОБСЕ.

«Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели ввиду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям», — сказал Лавров.

В июне Киев сообщил о согласии России на развертывание в Донбассе вооруженной полицейской миссии. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал, что у властей страны есть записи телефонных разговоров, которые подтверждают согласие президента Владимира Путина на размещение именно вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Лавров, комментируя информацию, сказал, что Россия допускает получение миссией отдельных полицейских функций — для мониторинга и самообороны.