Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции

 (9)
bbcrussian.com
пятница, 10 марта 2017 г. 11:33
Правительство России сняло запрет на поставки некоторых видов овощей и цветов из Турции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
© Shutterstock nuotr.

"В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров", - говорится в справке к документу.

Также в пятницу стало известно, что авиакомпания-лоукостер "Победа" с 21 апреля запускает регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья. Оба сообщения были опубликованы незадолго до начала переговоров президентов двух стран, которые пройдут в Москве позднее в пятницу.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В настоящее время регулярного авиасообщения между Москвой и Аланьей нет.

1 января 2016 года на фоне ухудшения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции из Турции. В перечень, среди прочего, попали апельсины, мандарины, персики, клубника, а также томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи.

Через несколько месяцев Россельхознадзор расширил список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из Турции, объяснив это заражением карантинными для России организмами.

В октябре Москва частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции (9)

Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции
Правительство России сняло запрет на поставки некоторых видов овощей и цветов из Турции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве (25)

Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве
Оппозиционный активист Ильдар Дадин задержан во время пикета у здания министерства юстиции России. Полицейские увезли Дадина после того, как он отказался предъявить им документы, сославшись на нормы конституции, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий.

Президент Путин снял с должностей десять генералов (83)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов, среди которых сотрудники Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский гражданин Стивен Сигал не планирует жить в России (8)

Российский гражданин Стивен Сигал не планирует жить в России
Американский актер и российский гражданин Стивен Сигал прилетел в Москву на съемки клипа и заявил, что чувствует себя на новой родине как дома.

Возможному соучастнику нападения на "Норд-Ост" запросили 23 года

Nord-Ost
Обвинение запросило 23 года колонии строгого режима для Хасана Закаева, обвиняемого в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке.
Facebook друзья
Rambler's Top100