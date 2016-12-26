Россия "слегка" увеличит экспорт нефти в 2017 году

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Deutsche Welle
понедельник, 26 декабря 2016 г. 12:45
В 2016 году экспорт нефти из России вырастет почти на 5 процентов, а в будущем - еще "слегка" увеличится. Многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений с ОПЕК по сокращению добычи нефти, сообщило Минэнерго.
© Vida Press

Экспорт нефти из России в 2016 году вырастет почти на 5 процентов, а в предстоящем - еще немного увеличится. Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов в понедельник, 26 декабря, в Москве.

"Условно 253,5 млн тонн мы планируем в этом году, что на 4,8 процента выше, чем в 2015 году. В 2017 у нас будет небольшой плюс к этому", - сказал он. Чиновник отметил, что "пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта", и "многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений" с организацией стран-экспортеров нефти ОПЕК по сокращению нефтедобычи.

По словам Молодцова, общее сокращение добычи нефти в России в рамках договоренности с ОПЕК может составить порядка 4,5 - 5 млн тонн. Россия в рамках соглашений с ОПЕК взяла на себя обязательно поэтапно сокращать нефтедобычу вплоть до 300 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

Deutsche Welle
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