Россия продолжает "мироточить": мэр Светогорска заявил о "чуде" со статуей Ленина

По словам Давыдова, в городе замироточил памятник Ленину. Об этом он рассказал изданию 47News.

«Проходил сегодня мимо площади и заметил еле уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя. Подошел поближе и понял, что с лика Ильича течет слеза. И это точно были не следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил. Выходит, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса. Пусть началось в Крыму, но в Выборге, похоже, дела посерьезнее», — рассказал Давыдов.

Он также попросил всех госслужащих и неравнодушных жителей региона проявить внимание к этому явлению, которое началось в Крыму и «докатилось до Выборга».

Пресс-секретарь епископа Выборгского и Приозерского отец Дионисий в комментарии 47News заявил: «Про Крым я новости читал, про Ленина еще не слышал (...), но поверить мне сложно», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в эфире телеканала «Царьград» рассказала, что в Крыму замироточил бюст Николая II, установленный в сквере рядом с часовней.

Она расположена у здания крымской прокуратуры, где раньше работала Поклонская. Она принимала участие в создании проекта часовни и в ее открытии осенью 2016 года. Она была построена в честь святых царственных страстотерпцев государя Николая II и его семьи.

В РПЦ заявление Поклонской о замироточившем бюсте Николая II комментировать отказались.