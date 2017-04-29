Россия привела ПВО в повышенную боеготовность после запуска ракеты в Северной Корее

ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности, заявил после очередного запуска ракеты Северной Кореей председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров. Он допустил, что ракеты могут полететь в сторону России в случае технических неполадок.

"Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ", - заявил сенатор РИА "Новости".

При этом, по его словам, Россия отдает себе отчет в том, что не является целью для ракетных запусков КНДР: "Но с другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России".

Очередное ракетное испытание, которое прошло в ночь на субботу, было неудачным: ракета взорвалась над территорией КНДР, ее обломки упали в Японское море. В США запуск ракеты назвали "ожидаемой провокацией" в связи с грядущими выборами в Южной Корее, которые состоятся 9 мая.

На неделе КНДР провела самые масштабные артиллерийские стрельбы в своей истории, отметив учениями годовщину создания армии. 28 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал реальной ядерную угрозу со стороны КНДР для Японии и Южной Кореи и призвал государства - члены Совета Безопасности ООН принять новые санкции против Пхеньяна.