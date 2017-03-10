Поставки российского дизельного топлива на Украину не осуществляют в течение месяца. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в отрасли. Он объяснил это тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформляет нужных документов.

При этом в пресс-службе министерства энергетики России сообщили, что межгосударственных соглашений на поставки дизельного топлива у России и Украины нет. Этим занимаются частные компании и предприятия, поэтому «говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно», подчеркнули в Минэнерго.

По информации «Транснефти» поставки приостановили 8 февраля «в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов». Пресс-секретарь компании пояснил, что обычно компании поступают заявки от компаний на экспорт дизельного топлива, и в марте их еще не поступало. В «Роснефти» «Интерфаксу» сообщили, что осуществляют поставки топлива на Украину в прежнем объеме.

В Минэнерго при этом сообщили, что топливо, предназначенное для поставок на Украине, перераспределяют на другие направления. Аналогичный инцидент уже был в сентябре 2016 года/ Тогда Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину из-за предписания Центральной энергетической таможни России об аннулировании существующих контрактов по решению ФСТЭК.