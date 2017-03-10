Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину

 (33)
Телеканал "Дождь"
пятница, 10 марта 2017 г. 17:15
Поставки российского дизельного топлива на Украину не осуществляют в течение месяца. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в отрасли. Он объяснил это тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформляет нужных документов.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

При этом в пресс-службе министерства энергетики России сообщили, что межгосударственных соглашений на поставки дизельного топлива у России и Украины нет. Этим занимаются частные компании и предприятия, поэтому «говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно», подчеркнули в Минэнерго.

По информации «Транснефти» поставки приостановили 8 февраля «в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов». Пресс-секретарь компании пояснил, что обычно компании поступают заявки от компаний на экспорт дизельного топлива, и в марте их еще не поступало. В «Роснефти» «Интерфаксу» сообщили, что осуществляют поставки топлива на Украину в прежнем объеме.

В Минэнерго при этом сообщили, что топливо, предназначенное для поставок на Украине, перераспределяют на другие направления. Аналогичный инцидент уже был в сентябре 2016 года/ Тогда Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину из-за предписания Центральной энергетической таможни России об аннулировании существующих контрактов по решению ФСТЭК.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Москва попросила США объяснить публикации WikiLeaks о хакерах ЦРУ (11)

Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian Foreign Ministry
Россия ожидает от спецслужб США разъяснений в связи с публикацией WikiLeaks документов ЦРУ.

Правительство России поддержало законопроект Яровой против суицидов (5)

Irina Jarovaja
Правительство России поддержало законопроект депутата от "Единой России" Ирины Яровой об ужесточении уголовного наказания за склонение несовершеннолетних к самоубийству.

Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину (33)

Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
Поставки российского дизельного топлива на Украину не осуществляют в течение месяца. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в отрасли. Он объяснил это тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформляет нужных документов.

Помощник Кадырова подтвердил факт покушения на главу Чечни (2)

Ramzanas Kadyrovas
Помощник главы Чечни Даниил Мартынов подтвердил факт покушения на главу республики Рамзана Кадырова весной 2016 года.

Российские подлодки провели учебную дуэль на торпедах (27)

Российские подлодки провели учебную дуэль на торпедах
Атомные подводные лодки Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Обнинск" провели торпедные стрельбы на глубоководных полигонах в Баренцевом море.
Facebook друзья
Rambler's Top100