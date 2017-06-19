Россия пригрозила считать воздушными целями самолеты США над Сирией

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 19 июня 2017 г. 16:00
Минобороны России с 19 июня прекращает взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Это связано со сбитым коалицией, которую возглавляют США, военным самолетом Сирии.
© Sputnik / Scanpix

В Минобороны назвали инцидент с самолетом «нарушением суверенитета» Сирии. В ведомстве сообщили, что теперь любые беспилотники и самолеты международной коалиции в Сирии западнее реки Евфрат будут сопровождаться российскими ПВО в качестве воздушных целей.

Минобороны потребовало «тщательного расследования» военными США инцидента с сирийским самолетом.

Центральное командование США объяснило ситуацию тем, что самолет сбрасывал бомбы рядом с поддерживаемыми США силами.

Военные США рассказали, что перед нанесением удара связались с Россией по специальному каналу, чтобы «снизить напряженность ситуации и остановить огонь». При этом в Минобороны рассказали, что командование коалиции не воспользовалось каналом связи для передачи информации. В воздушном пространстве Сирии в момент нанесения удара российские самолеты выполняли задачи, добавили в ведомстве.

«Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года», — сообщили в Минобороны.

Россия и США приняли меморандум о безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

В апреле после того, как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе, Россия приостановила действие меморандума. В мае ведомство сообщило о решении возобновить действие документа после переговоров глав генштабов России и США Валерия Герасимова и Джозефа Данфорда.

Телеканал "Дождь"
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