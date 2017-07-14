Россия предупредила о новых ракетных пусках у сирийского побережья

В документах указаны координаты района, в котором будут проводиться «учения российского ВМФ — испытательные ракетные пуски 14, 19, 21, 26 и 28 июля». Ожидается, что они состоятся в эти дни между 8 утра и 18.00 мск.

Ранее этот район закрывался с 18 по 30 июня и с 29 мая по 4 июня.

Агентство со ссылкой на данные отслеживающих передвижение военных самолетов сайтов отмечает, чо в четверг вечером вблизи района ожидаемых пусков был замечен самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168762. Он вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и пролетал вблизи порта Тартус, в котором находится российская военная база.