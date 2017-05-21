Россия пожаловалась в ВТО по поводу санкций Украины

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Deutsche Welle
воскресенье, 21 мая 2017 г. 11:59
Москва утверждает, что Киев нарушает международные нормы, вводя ограничительные меры против российских товаров и компаний. Россия подала запрос в ВТО о проведении консультаций по этому поводу.
World Trade Organization
© Reuters/Scanpix

Россия призывает Всемирную торговую организацию изучить вопрос, нарушает ли Украина свои обязательства в рамках ВТО, вводя ограничения в отношении российского бизнеса. Об этом сообщил в субботу, 20 мая, глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину", - приводит слова Орешкина "Интерфакс".

По его словам, "число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства".
Российский министр уточнил, что запрос охватывает в общей сложности сотни отдельных позиций в украинских нормативных актах.

Начиная с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым, а пророссийские сепаратисты начали войну в Донбассе, Киев ввел целый ряд санкций, направленный против российских юридических и физических лиц. Последним в этом ряду стал указ президента Украины Петра Порошенко, блокирующий, в частности, доступ к сайту Mail.ru, популярным российским соцсетям "Одноклассники" и "В контакте", к поисковику "Яндекс" и всем его сервисам. Под ограничительные меры попали также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, ряд СМИ, банковских и благотворительных организаций.

Deutsche Welle
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