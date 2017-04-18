Россия потеряла $1,5 млрд из-за "помидорной войны" с Турцией

Россия потеряла 1,3-1,5 млрд долларов из-за пошлин на поставки в Турцию, которые были введены Анкарой в ответ на запрет на ввоз турецких помидоров, говорится в апрельском выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России".

Доклад в понедельник, 17 апреля, представили эксперты РАНХиГС, Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.

Одновременно этот торговый конфликт освободил нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов объемом в 0,5 млрд долларов, указывают эксперты. Тем не менее, потребители в РФ оказались в проигрыше - цена томатов в магазине в три раза выше цены, по которой их ввозят в страну. Покупатели платят завышенную цену, поскольку она ориентирована на высокую цену российских поставок томатов, поясняется в тексте.

В документе также указано, что на фоне обоюдного сокращения торговых операций Турция потеряла за 2016 год относительно 2014 года 1,7 млрд долларов.

"Возвращение турецких помидоров станет катастрофой"

Производство помидоров в России после продэмбарго стало активно развиваться. Сейчас в стране строятся тепличные комплексы суммарно на 150 млрд рублей, государство направило на их возведение 30 млрд рублей, рассказал изданию "Ведомости" президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев.

Возвращение турецких помидоров на рынок станет катастрофой, так как их оптовая цена на 20-30 процентов ниже российских, говорит Королев. По его словам, турецкие поставщики направляют продукцию в Россию в обход запрета: документы переоформляются, страна происхождения меняется с Турции на Беларусь или Азербайджан.

Отсутствие Турции для экспортеров масла и пшеницы - критично

С 15 марта этого года Турция ввела пошлины на ввоз российских продуктов, чтобы добиться поставок помидоров в Россию. Так, пошлина на кукурузу и пшеницу составляет 130 процентов, риса - 45 процентов, подсолнечного масла - 36 процентов, шрота подсолнечника - 13,5 процента, бобовых культур - 9,7 процента.

Турция - основной покупатель российской продовольственной пшеницы, но отсутствие Турции для экспортеров масла еще критичнее, сказал "Ведомостям" директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.