Россия попросила Интерпол объявить Яценюка в международный розыск

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Телеканал "Дождь"
пятница, 28 апреля 2017 г. 16:03
Россия направила в Интерпол запрос об объявлении в международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
Ukraine's Prime Minister Arseny Yatsenyuk
© AP / Scanpix

«Русские требуют от Интерпола объявить Арсения Яценюка в международный розыск за то, что он якобы в Грозном из автомата расстреливал людей. Разумеется, нет оснований для таких заявлений или доказательств этого у них нет и быть не может», — написал Петренко.

Он отметил, что обращение России в Интерпол является доказательством того, что «российские власти и правоохранительные органы в частности окончательно потеряли остатки смысла».

Ранее Ессентукский городской суд заочно арестовал Яценюка. Его подозревают в участии в вооруженной группировке, совершенных ею преступлениях, включая умышленное убийство.

В сентябре 2015 года Шатойский районный суд Чеченской республики рассматривал факты нападения на российских военнослужащих в 1994-1995 годах и 2000 году на территории республики. Во время следствия участник запрещенной в России украинской националистической группировки УНА-УНСО Александр Малофеев сообщил, что вместе с другими украинскими националистами прибыл в Чечню через Грузию. По версии следствия, позже от УНА-УНСО был образован вооруженный отряд «Викинг», в который входил Яценюк.

Телеканал "Дождь"
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Россия

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