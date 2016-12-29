Россия пообещала дать ответ на возможные новые санкции США

В заявлении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что американские власти угрожают расширить пакет санкций, обвиняя Россию в хакерских атаках на компьютерные системы США.

"Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верху. Администрация Б.Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях", - говорится в заявлении Захаровой.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что любые действия против российских дипломатических представительств в США "немедленно срикошетят по американским дипломатам в России".

Ранее американский телеканал Си-Эн-Эн сообщил, что 29 декабря США могут ввести новые санкции против России "за вмешательство в выборы".

По данным телеканала, новые санкции предполагают расширение уже действующих ограничений и введение мер, в частности, в отношении людей, "связанных с российской кампанией по дезинформации".

В ходе предвыборной кампании в США хакеры взламывали серверы Демократической партии и выкладывали в интернет ее внутреннюю переписку. Спецслужбы США пришли к выводу, что за взломами стояли хакеры из России.

Руководство Демократической партии, кандидат от которой Хиллари Клинтон в итоге проиграла выборы, заявляло, что хакеры могли подчиняться лично Путину, но Россия это отрицает. Официально американские спецслужбы имя Путина не упоминали.