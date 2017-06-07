Россия: получающих из-за рубежа деньги граждан хотят приравнять к иностранным агентам

В Совете Федерации России рекомендовали приравнять граждан, получающих финансирование из-за рубежа, к иностранным агентам. Об этом говорится в проекте рекомендаций к парламентским слушаниям в СФ по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".

Сейчас в России статус "иноагента" присваивается некоммерческой организации, которая занимается политикой и получает финансирование из-за рубежа. Сенаторы предложили распространить эту практику на граждан, сообщает newsru.com

Минюсту, Росфинмониторингу, ФСБ, Генпрокуратуре России рекомендовано изучить вопрос о возможности внесения соответствующих изменений в законодательство РФ.

Сенаторы предложили дополнить перечень "иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами РФ, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц", цитирует проект РИА "Новости".

В документе говорится, что МИД РФ во взаимодействии с профильными ведомствами и СМИ, занимающимися иновещанием, рекомендуется усилить последовательное отстаивание принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств на всех международных площадках, закреплять и развивать этот принцип в резолюциях международных организаций, прежде всего в интеграционных структурах с российским участием.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и принятия международно-правовых актов, закрепляющих принцип невмешательства с учетом актуальных тенденций международных отношений - "гибридные" войны, мягкая сила, экстерриториальность национального законодательства.

Парламентские слушания на тему о недопустимости вмешательства во внутренние дела России проходят в Совете Федерации в среду, 7 июня, сообщает телеканал RT, который ведет прямую трансляцию заседания.

Как сообщал накануне "Коммерсант", в Совете Федерации запланировали создать комиссию для "противодействия вмешательству во внутренние дела" России, которая будет делать ежегодный доклад об итогах своей работы. Источники газеты назвали это "вынужденной и исключительно правовой реакцией" на резкое усиление внешней активности по мере приближения президентских выборов.

В 2012 году вступил в силу закон, который обязал финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие организации (НКО) регистрироваться в качестве "иностранных агентов". При этом не уточнялось, что имеется в виду под "политической деятельностью".

Этот закон критиковался правозащитниками, в частности директор центра "Сова" Александр Верховский указывал, что "закон сформулирован таким образом, что там любой чих может считаться политической функцией"

Российские НКО подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) несколько десятков жалоб по поводу закона об НКО, в частности в январе 2017 года "Левада-Центр" подал жалобу на нарушение двух статей Европейской конвенции о защите прав человека - права на свободу собраний и дискриминацию по принципу сферы деятельности.

Юристы центра отмечали, что закон об НКО вводит "необоснованные ограничения для некоммерческих организаций по сравнению с другими юридическими лицами", и предполагали, что ЕСПЧ будет рассматривать все жалобы в рамках одного дела против России.