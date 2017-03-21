Россия полностью урегулировала долги бывшего СССР

Спустя более 25 лет после развала СССР Россия урегулировала последний долг по обязательствам Советского Союза. Во вторник, 21 марта, представители РФ и Боснии и Герцеговины подписали межправительственное соглашение, которое урегулирует обязательства бывшего СССР перед бывшей Югославией.

По словам замминистра финансов России Сергея Сторчака, документ предусматривает пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме 2003 года. В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составила более 125 миллионов долларов.

Эта сумма подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу. По словам Сторчака, деньги будут уплачены, вероятно, уже на следующей неделе.

Замминистра финансов уточнил, что Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего Советского Союза, задолженность перед которой еще не была погашена.