Россия передала Украине 12 заключенных из Крыма

Российские пенитенциарные власти передали Киеву группу украинских граждан, которые во время аннексии Крыма отбывали наказание в колониях на полуострове.

"Семнадцатого марта Федеральная служба исполнения наказаний в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины", - сообщила ФСИН России.

Осужденных передали украинской стороне в Белгородской области в присутствии российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой.

Еще в 2015 году уполномоченный по правам человека Украины Валерия Лутовская обращалась к тогдашнему российскому омбудсмену Элле Памфиловой с просьбой помочь вернуть осужденных украинцев на материковую часть Украины.

Группа из 22-х заключенных крымских тюрем, де-факто оказавшихся на неподконтрольной Украине территории, заявила о желании отбывать наказание в своей стране.

В марте 2014 года в Крыму появились военные без опознавательных знаков, блокировавшие стратегические объекты и воинские части украинской армии.

16 марта на полуострове прошел референдум, на котором большинство Крыма проголосовали за присоединение к России. Впоследствии президент Владимир Путин признал, что введенные на полуостров вооруженные "вежливые люди" были российскими солдатами.

Присоединение Крыма к России не признается международным сообществом и расценивается как аннексия.