Россия передала следствию дополнительные данные о крушении MH-17

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Телеканал "Дождь"
пятница, 25 августа 2017 г. 08:05
Россия передала международной следственной группе новые данные о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе, сообщается на сайте голландской прокуратуры.
© AFP/Scanpix

В сообщении говорится, что следственная группа направила в Москву запрос о предоставлении правовой помощи. Ранее предоставленные данные с радаров не соответствовали формату ASTERIX, который используется Европейской организацией по безопасности воздушной навигации.

Нидерландская прокуратура отмечает, что в скором времени полученные данные будут расшифрованы и детально изучены.

Малазийский Boeing был сбит над Донбасом 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Международные следователи установили, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который на Украину доставили из России. В России любую причастность к авиакатастрофе отрицают.

Телеканал "Дождь"
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