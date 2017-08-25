Россия передала следствию дополнительные данные о крушении MH-17

В сообщении говорится, что следственная группа направила в Москву запрос о предоставлении правовой помощи. Ранее предоставленные данные с радаров не соответствовали формату ASTERIX, который используется Европейской организацией по безопасности воздушной навигации.

Нидерландская прокуратура отмечает, что в скором времени полученные данные будут расшифрованы и детально изучены.

Малазийский Boeing был сбит над Донбасом 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Международные следователи установили, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который на Украину доставили из России. В России любую причастность к авиакатастрофе отрицают.