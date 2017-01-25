Россия осталась при своем в рейтинге восприятия коррупции

Чем ниже страна в индексе, тем выше у нее уровень восприятия коррупции.

Россия по итогам 2016 года заняла в индексе 131-е место из 176, разделив его с Украиной, Казахстаном, Ираном и Непалом.

По сравнению с индексом 2015 года, положение России фактически не изменилось: она получила то же количество баллов (29 из 100), а снижение позиции в рейтинге (со 119-го до 131-го места) обусловлено тем, что в этом году в нем учитывается большее количество стран, отмечают в Transparency International.

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В прошлом году соседями России в индексе оказались Азербайджан, Гайана и Сьерра-Леоне.

Первое место в ИВК-2016 разделили Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), второе заняла Финляндия (89 баллов), третье - Швеция (88 баллов).

Аутсайдеры рейтинга - Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Состав лидеров и аутсайдеров по сравнению с 2015 годом почти не изменился.

Великобритания, Германия и Люксембург заняли в индексе 10-е место (81 балл), США - 18-е место (74 балла), Китай, Бразилия, Беларусь и Индия - 79-е место (40 баллов).

Стрельба по уточкам

Наиболее важным внешним фактором, повлиявшим на положение в ИВК-2016 России и других стран, в Transparency International считают утечку документов компании Mossack Fonseca ("Панамские архивы"). В публикациях на эту тему фигурировали офшоры людей из окружения высокопоставленных российских чиновников.

По мнению генерального директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Антона Поминова, в 2016 году в России "ранее существовавшая тенденция к уточнению норм антикоррупционного законодательства дополнилась безудержной охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним".

Вице-президент Transparency International Елена Панфилова считает, что охота на коррупционеров в России лишь похожа на настоящую: "На самом деле довольные посетители стреляют в тире из заранее заготовленного ружья по уточкам, которые хозяин заботливо расставил по полочкам".

Российские власти, напротив, считают, что в стране ведется системная борьба с коррупцией. В январе 2017 года Генпрокуратура сообщила, что за 11 месяцев прошлого года в России было выявлено 28,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 5,5 тыс. фактов получения взяток и 4,6 тыс. случаев дачи взяток.

Рекомендации

По результатам исследования в Transparency International сформулировали рекомендации для России, которой, среди прочего, советуют обеспечить выборность председателей судов, принять законы о лоббистской деятельности и защите заявителей о коррупции, обязать правоохранительные органы реагировать на гражданские и журналистские расследования.

"Настоящая антикоррупция и последующее развитие страны возможны только тогда, когда начинают укрепляться институты, наиболее важными из которых является прозрачные, честные выборы для контроля за политиками от главы сельсовета до президента, а также независимая ни от одной из ветвей власти, облеченная доверием граждан и бизнеса и эффективно, а не для палочки работающая система верховенства права", - резюмирует Антон Поминов.

Transparency International выпускает "Индекс восприятия коррупции" ежегодно с 1995 года.

Индекс рассчитывается на основании данных за последние два года (2015-2016), собранных Всемирным банком, Freedom House, Международным институтом управленческого развития и еще девятью независимыми организациями.