Россия оказалась среди худших стран для пенсионеров

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Deutsche Welle
четверг, 20 июля 2017 г. 13:15
Россия заняла 4-е место с конца в рейтинге стран по качеству жизни для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе 2017 года (Global Retirement Index), обнародованном инвестиционной компанией Natixis Global Asset Management в среду, 19 июля.
© RIA/Scanpix

РФ, как и в прошлом году, оказалась на 40-й позиции из 43. Хуже нее признаны только Бразилия, Греция и Индия.

Общий балл России понизился на 1 процентный пункт - с 46 до 45 процентов (100 процентами считаются идеальные условия для выхода на пенсию). По сравнению с предыдущим годом позиции России ухудшились в категориях "материальное благосостояние" и "здоровье", но улучшились по качеству жизни и финансам.

Германия сохранила за собой 7-ю строку рейтинга, хотя ее общий балл незначительно снизился - с 78 до 77 процентов.

Пятерку лидеров пенсионного индекса составили Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

Deutsche Welle
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