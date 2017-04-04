Россия ограничила денежные переводы на Украину

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Deutsche Welle
вторник, 4 апреля 2017 г. 14:05
Президент России Путин подписал закон, запрещающий денежные переводы на Украину с помощью иностранных платежных систем. Закон вступит в силу через 30 дней после официальной публикации.
© RIA/Scanpix

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем. Документ "О внесении изменения в федеральный закон "О национальной платежной системе" в понедельник, 3 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, если иностранное государство вводит запреты в отношении российских платежных систем, переводы денег в эти государства без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе зарубежных, будут возможны из России, только если операторы платежной системы и услуг инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Банк России будет размешать на официальном сайте информацию о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором такой информации.

Подписанный Путиным закон вступает в силу через 30 дней после официальной публикации. Его действие распространяется на запреты, введенные иностранными государствами в отношении российских платежных систем, с момента подписания президентом. Закон фактически направлен против Украины, поскольку Киев в конце октября 2016 года запретил деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрима".

Deutsche Welle
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