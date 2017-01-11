Россия: офицер МВД признался в 80 убийствах женщин

В Иркутской области продолжается расследование преступлений, совершенных маньяком из МВД Михаилом Попковым. В течение многих лет страж порядка насиловал и убивал женщин. Попкова приговорили к пожизненному лишению свободы за два десятка убийств и покушений. Однако потом осужденный взял на себя вчетверо большее число жертв.

На сегодняшний день Михаил Попков признался в 60 убийствах, совершенных в период с 1992 по 2007 год. Причем в это число не вошли преступления, за которые он был осужден 14 января 2015 года, пишет "Восточно-Сибирская правда".

В последних числах декабря 2016 года состоялось судебное заседание, на котором судья Павел Рукавишников продлил Михаилу Попкову срок содержания под стражей до 29 апреля 2017 года. На заседании также присутствовала пенсионерка из поселка Михайловка Черемховского района. Ее 20-летняя дочь вместе с подругой стала очередной жертвой маньяка. Трупы потерпевших нашли в декабре 1998 года недалеко от автодороги.

Попков на следствии рассказал, что предложил подвезти девушек. Они жили с ним в одном квартале и знали о его службе в милиции, а потому без колебаний доверились мужчине. Попков сразу убил обеих пассажирок.

"Как же он смог враз двух здоровых девчонок насмерть прибить? Дочка-то у меня крепкая была", — удивляется пенсионерка.

Причем таких двойных убийств в уголовном деле собрано два, а еще три аналогичных эпизода разбирались на первом судебном процессе. Следователи утверждают, что милиционер-маньяк очень силен, поскольку в молодости работал могильщиком, занимался лыжным спортом и стал кандидатом в мастера спорта по биатлону. В камере СИЗО Попков поддерживает физическую форму, может отжаться 50 раз подряд.

Расследование по делу Михаила Попкова ведет следователь по особо важным делам Евгений Карчевский — один из самых опытных и высококвалифицированных сотрудников регионального управления СК РФ, пишет издание. В 2012 году за работу над делом "академовских молоточников", которое тоже завершилось пожизненным приговором, Карчевский получил звание "Лучший следователь Иркутской области" и ключи от автомобиля из рук губернатора.

В декабре 2016 года Карчевский ходатайствовал перед судом о продлении срока ареста на четыре месяца для обвиняемого Михаила Викторовича Попкова 1967 года рождения. В приложенных к делу документах говорится, что подследственный женат, имеет средне-техническое образование. Причастность Попкова к инкриминируемым убийствам подтверждена различными доказательствами, в том числе результатами судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, эксгумацией останков потерпевших.

Если верить показаниям Попкова, то он является едва ли не самым страшным маньяком-убийцей в криминальной истории России. По количеству жертв он, возможно, превзошел "советского Джека-Потрошителя" Андрея Чикатило. О своем сходстве с ним Попков говорит с удовольствием, хвастаясь перед сокамерниками, что его уголовное дело такое же "пухлое", как у Чикатило (оно насчитывает более 300 томов).

Попков безостановочно пишет ходатайства, сообщая все новые криминальные эпизоды. Из-за этого и откладывается его отправка в колонию особого режима.

В декабре 2015 года, при очередном продлении срока содержания под стражей, Попкову инкриминировалось 38 новых преступных эпизодов. Но на сегодняшний день в обвинение вошло уже 47 убийств. А по данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, сам Попков в рамках нового расследования дал признательные показания по 59 убийствам.

Серийный убийца в милицейских погонах Михаил Попков наводил ужас на Ангарск больше 20 лет. Как следует из результатов первого расследования, в 1994-2000 годах в общественных местах Ангарска "при неустановленных обстоятельствах в вечернее и ночное время пропадали женщины". Впоследствии их тела с признаками изнасилования и насильственной смерти обнаруживались на территории города, а также Ангарского, Усольского и Иркутского районов.

Погибшими в основном являлись молодые женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Почти все жертвы на момент убийства были пьяны, подчеркивали в полиции. Их обнаженные тела находили около Ангарска в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, на городских кладбищах.

Большая часть жертв скончались от ранений на месте, еще трое погибли в больнице. "Ангарский маньяк" убивал девушек при помощи топора, ножа, шила или отвертки, нанося не менее десятка ударов. Он также применял удавку. Одной из потерпевших полицейский вырезал сердце.

Обычно жертвами преступника становились женщины, возвращавшиеся поздним вечером из гостей или из баров, а также выходившие из дома в магазин за спиртным.

"В том единственном случае, когда жертва оказалась трезвой, она не была изнасилована. Потерпевшую сначала задушили шарфом, ножевые удары нанесли уже мертвой", — отмечали в полиции.

Милиционер причастен к трем двойным убийствам, а еще восемь преступлений он совершил, находясь на дежурстве. В одном из эпизодов Попков оставил на месте преступления милицейский жетон, вернулся за ним и добил жертву.

В 1998 году власти наконец сформировали следственную группу из работников прокуратуры, УВД и РУБОП (районного управления по борьбе с организованной преступностью), которая занималась поиском "ангарского маньяка". Однако точку в преступлениях поставили не стражи порядка, а случай.

Как признался позднее на допросе сам Михаил Попков, он подхватил венерическое заболевание, которое и избавило его от маниакального желания убивать женщин.

"Я просто запустил болезнь, пытался лечиться самостоятельно, в больницу идти боялся. Последствия дали о себе знать, я стал импотентом, — рассказал следователям подозреваемый. — После этого желание насиловать и убивать потерялось".

Летом 2000 года расследованием нераскрытых убийств в Ангарске занялся прокурор-криминалист Николай Китаев. Он пришел к выводу, что следствие велось некачественно. В частности, 28 января 1998 года возле поселка Байкальск была найдена без сознания обнаженная несовершеннолетняя девушка. Она была госпитализирована с травмами головы, которые ей причинил неизвестный.

Потерпевшая Светлана М. опознала милиционера-водителя УВД Ангарска в звании старшего сержанта. На следующий день из трех предъявленных ей автомобилей УАЗ-469 Светлана уверенно указала на служебную машину сержанта: она запомнила несколько характерных деталей салона.

Однако следователи ограничились объяснением сержанта, согласно которому он просто внешне похож на преступника. Алиби милиционера формально подтвердила его сожительница.

Китаев отметил, что сержант "пьянствовал и развратничал, заражал жену сифилисом, от которого лечились оба". А их брак был расторгнут.

Китаев доложил о своих выводах прокурору Иркутской области Мерзлякову и пообещал найти убийцу в течение шести месяцев, если ему позволят возглавить расследование. Однако руководство решило спустить дело на тормозах. "Все, о чем здесь говорилось, не должно выйти за пределы этого кабинета. В противном случае Москва нас всех повыгоняет", — сказал Мерзляков.

Спустя год Китаев был уволен. Формально это было связано с расформированием транспортных прокуратур.

Выйти на след убийцы удалось только в 2012 году. Сыщики обратили внимание на то, что вблизи мест обнаружения нескольких трупов были найдены следы колес автомобиля "Нива". В связи с этим они решили проверить на причастность к убийствам всех владельцев машин этой марки. У них брались генетические образцы, которые сравнивались с биоматериалами, оставленными на телах жертв. Так удалось установить причастность к расправам Михаила Попкова, к тому времени уже бывшего оперативного дежурного ОВД по Центральному району Ангарска.

23 июня 2012 года Попков был задержан во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. Его этапировали в Ангарск, где 25 июня 2012 года городской суд санкционировал его арест. Вскоре Попков предпринял попытку самоубийства.

Из органов внутренних дел Попков уволился в 1998 году, как только получил звание младшего лейтенанта. Находясь на пенсии, офицер работал в частном охранном предприятии. Оттуда он уволился в 2011 году, после чего работал могильщиком и частным таксистом.

По одной из версий, у Попкова могли быть сообщники. В частности, под подозрение попала супруга экс-милиционера Елена. Сам подследственный тоже говорил, что якобы действовал не один. Однако назвать имя соучастника он отказался.

После задержания Попкова в полиции решили не придавать большого значения тому, что маньяк работал в МВД. "Сейчас не так важно, кем же в конечном счете окажется преступник: бывшим милиционером, военным, врачом или кем-то еще. Главное, чтобы принцип неотвратимости наказания сработал", — говорилось в пресс-релизе ведомства.

О мотивах милиционера-убийцы говорить сложно. Сам Попков на очередном судебном заседании сказал: "Совершая убийства, я руководствовался своими внутренними убеждениями".

Во время первого судебного процесса он также пытался выставить себя в роли "санитара", который избавляет общество от аморальных женщин. В итоге Попкова прозвали "чистильщиком".

Впрочем, многие из жертв маньяка не были похожи на проституток.

Во время первого расследования медицинские эксперты выявили у подследственного гомицидоманию (непреодолимое влечение к убийствам, свойственное психопатам) с садистскими элементами. После расправ у сотрудника милиции Михаила Попкова "наступала разрядка, улучшались настроение, сон и аппетит".

Судья Рукавишников зачитал на заседании характеристики по месту службы Попкова в милиции и от соседей. Обе были положительными. В Центральном райотделе внутренних дел Ангарска Попков прослужил около десяти лет — сначала помощником оперативного дежурного, затем за добросовестность и грамотность его повысили, назначив дежурным смены.

В характеристике из РОВД отмечено, что Попков пользовался в коллективе авторитетом, его знали как хорошего семьянина, спокойного, уравновешенного человека. Не забыло начальство упомянуть и о том, что, являясь сотрудником дежурной части милиции, Попков работал по ночам таксистом, а во время отпусков и после увольнения из правоохранительных органов перегонял из Владивостока автомобили на продажу.

На Дальний Восток Попков совершил около десятка поездок. Можно предположить, что во время них он тоже совершал убийства. Но сам Попков об этом пока молчит.

В ходе первого судебного процесса и сразу после приговора жена и взрослая дочь Попкова поддерживали его, ходили на свидания, носили передачи. Они также выступили в телевизионном шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Супруга и дочь признавались в любви к Попкову и демонстрировали веру в его невиновность.

К настоящему времени обе женщины покинули Ангарск, где дочь Попкова работала школьной учительницей.