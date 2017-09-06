"Мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в северо-восточной Азии", - пояснил Путин российскую позицию после переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в среду, 6 сентября, во Владивостоке.
В то же время российский президент вновь выразил уверенность в невозможности урегулирования кризиса вокруг КНДР без политических и дипломатических инструментов.
"Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас, как никогда, всем важно проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности", - уверен Путин.
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