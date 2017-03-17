Россия назвала условия отмены признания документов ДНР и ЛНР

Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, текст его выступления опубликован на сайте МИД России.

В своей речи на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене Лукашевич, в частности, упомянул, что Россия может отменить признание документов самопровозглашенных республик, если Украина выполнит ряд условий, предусмотренных минскими соглашениями.

Речь идет, по словам Лукашевича, об отмене «карательной операции», которую вооруженные силы Украины проводят на юго-востоке страны, и об отводе вооружений.

Также Лукашевич напомнил о необходимости провести конституционную реформу с закреплением особого статуса Донбасса и признать итоги местных выборов. По словам Лукашевича, Украина также должна полностью восстановить социально-экономические связи с Донбассом.

Указ о признании паспортов ДНР и ЛНР в середине февраля подписал президент России Владимир Путин. В документе также говорилось, что на территории России признаются действительными документы об образовании и получении квалификации, свидетельства о рождении и браке, а также регистрационные номера транспортных средств.