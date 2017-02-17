Россия намерена в 2017 году погасить все внешние долги СССР

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Deutsche Welle
пятница, 17 февраля 2017 г. 13:09
Соглашение о выплате последнего советского долга уже парафировано и в ближайшее время будет подписано. Сумму в 125,2 млн долларов Москва перечислит Боснии и Герцеговине.
© Sputnik/Scanpix

В 2017 году Россия выплатит все внешние долги, оставшиеся со времен СССР. Последней неурегулированной позицией остается долг перед Боснией и Герцеговиной в 125,2 млн долларов.

Соглашение о его выплате уже парафировано и будет подписано в ближайшие месяцы, сообщила в пятницу, 17 февраля, газета "Известия", ссылаясь на источник в российском правительстве.

Платеж пройдет одним траншем до лета, сообщил собеседник издания. В пресс-службе министерства финансов РФ газете подтвердили, что погашение всех внешних долгов СССР завершится до конца 2017 года.

Ведомство указало, что выплата будет осуществлена из средств, предусмотренных в бюджете на текущий год для урегулирования госдолга.

В общей сложности на эти цели заложено 512,3 млрд рублей.

На прошлой неделе российский Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией в размере 60,6 млн долларов.

Deutsche Welle
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