Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

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Deutsche Welle
четверг, 13 апреля 2017 г. 08:28
Россия наложила вето на обновленный проект резолюции Совета Безопасности ООН по химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
© AFP / Scanpix

За проект в среду, 12 апреля, проголосовали 10 членов Совбеза, против -2 (Россия и Боливия). Три члена СБ ООН (Китай, Эфиопия и Казахстан) воздержались.

"В таком виде этот проект является для нас неприемлемым", - заявил ранее заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов Кроме того, он отметил, что Россия не видит "необходимости ни в какой дополнительной резолюции Совета Безопасности на этот счет". По его мнению, ранее принятые решения "создают достаточную основу" для проведения расследования в Сирии.

Резолюцию по сирийскому конфликту, в которой содержится требование расследовать химическую атаку в провинции Идлиб, в Совбез ООН 11 апреля внесли США, Франция и Великобритания.

Заседание Совета Безопасности ООН целью которого была директива по проведению расследования предполагаемой химической атаки в Сирии уже проводилось 5 апреля, однако оно завершилось безрезультатно. Голосование по резолюции, внесенной США, Францией и Великобританией, не состоялось из-за разногласий среди членов совета, в частности - сопротивления российской стороны.

В результате предполагаемой химической атаки в начале апреля в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли более 70 человек. Всего от отравления пострадали более 546 человек. ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей.

Deutsche Welle
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