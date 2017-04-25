Россия: националиста Демушкина приговорили к 2,5 годам колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима националиста, экс-лидера запрещенного движения "Русские" Дмитрия Демушкина, признанного виновным в экстремизме, передает ТАСС.

"Суд постановил признать Демушкина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком два года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Демушкин был взят под стражу в зале суда. Именно такое наказание просила назначить Демушкину прокуратура, пишет newsru.com

Слушания проходили в закрытом режиме. Националиста обвиняли по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша".

По версии следствия, в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Сам Демушкин вины не признает и утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша, отмечает РИА "Новости".

В январе 2016 года Демушкин был внесен в список лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности. Его задержали в Москве 21 октября того же года и отправили под домашний арест.

Демушкин являлся лидером запрещенных на территории России экстремистских организаций - межрегионального общественного движения "Славянский союз" и межрегионального общественного объединения "Этнополитическое объединение "Русские".