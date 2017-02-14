Россия начала производство для Китая зенитных систем С-400

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rus.DELFI.lv
вторник, 14 февраля 2017 г. 12:04
Россия начала производство зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 для Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.
© Shutterstock nuotr.

Переговоры с Китаем о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 велись с 2011 года. В 2012 году стало известно, что Москва может продать Пекину новые комплексы, но только после того, как будет разработан экспортный вариант системы. Кроме того, длительное проведение переговоров может быть связано и систематическим копированием Китаем российских вооружений и военной техники. В частности, по этой причине были заморожены переговоры о поставке Пекину истребителей Су-35С.

Как сообщалось, в марте 2014-го президент РФ Владимир Путин дал принципиальное согласие на продажу Китаю российских зенитных ракетных комплексов С-400. В апреле 2015-го был заключен контракт. Предположительно, Пекин приобретет три полка (шесть дивизионов) новой системы ПВО на сумму около трех миллиардов долларов. Поставки должны начаться в 2017 году.

На протяжении последних нескольких лет Китай активно интересуется закупкой российских зенитных ракетных комплексов. В 2007 году был подписан контракт на поставку 15 дивизионов комплексов С-300ПМУ-2 и четырех систем управления 83М6Е2.

Поставка этих систем завершилась в апреле 2010 года. Комплексы вошли в состав систем противовоздушной обороны Пекина, Шанхая и ряда других крупных китайских городов.

С-400 "Триумф" — многоканальная зенитно-ракетная система, способная поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4800 метров в секунду. С-400 принята на вооружение в апреле 2007 года.

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