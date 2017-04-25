Россия начала поставки электроэнергии в Донбасс

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bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 16:50
Российское правительство решило обеспечить бесперебойными поставками электроэнергии неподконтрольные Киеву районы Луганской области, электроснабжение которых было полностью прекращено в ночь на вторник.
© DELFI / Audrius Solominas

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что решение о поставках электричества принято "в рамках гуманитарной поддержки".

В Киеве называют причиной отключения накопившиеся долги.

"Для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии", - цитирует Грызлова Интерфакс.

Кремль назвал отказ Украины снабжать электроэнергией неподконтрольные территории нарушением минских соглашений.

"Обесточивание Луганской области - это еще один шаг на пути отторжения Украиной от себя территорий", - заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Час без света

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на вторник отключила непризнанную "Луганскую народную республику" от украинской электросети.

"Все просто. Нет оплат с той территории около двух месяцев. А сейчас пропали и платежеспособные клиенты в виде крупных украинских предприятий, захваченных боевиками", - цитирует "Газета.ру" неназванный источник в министерстве энергетики Украины.

Вечером того же дня жители нескольких районов Луганска пожаловались на отсутствие электроснабжения.

Согласно заявлению информационного центра ЛНР, подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов города менее чем через час после отключения.

Кроме того, руководство непризнанной "Луганской народной республики" заявило, что полностью готово к аварийным ситуациям, связанным с прекращением подачи электроснабжения со стороны Украины.

"Население республики на себе это сильно не ощутит, будет перестроена система энергоснабжения республики, электроснабжение населения будет в полном объеме", - заявили в ЛНР.

В феврале ветераны боевых действий в Донбассе и народные депутаты Украины организовали блокаду железнодорожного сообщения с Донбассом. Таким образом они боролись с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В ответ власти ДНР и ЛНР объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории.

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