Россия - на предпоследнем месте в Европе по соблюдению прав геев

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Deutsche Welle
среда, 17 мая 2017 г. 12:04
Международная федерация лесбиянок и геев констатировала прогресс в деле укрепления прав сексуальных меньшинств в Европе, однако предупредила о рисках утраты достигнутых завоеваний.
© Reuters/Scanpix

Россия находится на предпоследнем месте в Европе по соблюдению прав сексуальных меньшинств. Об этом говорится в пресс-релизе Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA), обнародованном по случаю отмечаемого в среду, 17 мая, Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

ILGA Europe в этой связи ссылается на карту Rainbow Europe Map 2017, где зафиксирован прогресс в деле защиты прав представителей ЛГБТИ-сообщества в различных странах Европы. В России уровень прогресса составляет всего лишь 6 процентов. В результате эта страна находится в самом хвосте списка между Арменией (7 процентов) и Азербайджаном (5 процентов).

Наибольший прогресс в сфере защиты прав ЛГБТИ зафиксирован на Мальте (88 процентов), в Норвегии (78) и в Великобритании (75 процентов).

ILGA Europe призывает не снижать интенсивности борьбы за права сексуальных меньшинств, предупреждая, что достигнутые успехи могут быть утрачены.

Deutsche Welle
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