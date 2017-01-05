Россия: лайнер опасно сблизился с иностранным самолетом возле Курил

Опасное сближение самолетов произошло ночью 5 декабря.

"Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли", — сообщил источник.

По словам источника, иностранный самолет не выходил на связь, но удалось зафиксировать сигнал его радиолокационного ответчика. По международной классификации он относится к самолетам блока НАТО, рассказал источник.