Россия и Япония упростят визовый режим

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Deutsche Welle
вторник, 27 декабря 2016 г. 18:55
Россия и Япония с 1 января 2017 года упрощают визовый режим, говорится на сайте МИД России.
© RIA/Scanpix

В частности, для получения виз на краткосрочное пребывание в Японии россиянам теперь не будет требоваться письмо от гаранта, если поездка организована за свой счет.

Гражданам Японии будут выдавать многократные туристические визы, в том числе для туристических поездок, на срок до шести месяцев, многократные частные визы на срок до одного года, а также многократные деловые и гуманитарные визы на срок до пяти лет.

Основания для выдачи российских виз и требования к представляемым документам останутся без изменений. По многократным туристическим визам граждане Японии смогут находиться на территории России непрерывно в течение не более 30 дней, суммарно в течение не более 90 дней; по многократным частным, деловым и гуманитарным визам — непрерывно не более 90 дней, суммарно не более 90 дней из каждого периода в 180 дней.

Для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных японских виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней. Также будут оформляться многократные визы сроком действия до трех лет, краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней, в том числе для поездок с туристическими целями. Требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки будет отменено.

Решение об упрощении визового режима было принято 15-16 декабря на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Deutsche Welle
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